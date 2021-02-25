С бокалом и в пене: жена Остапчука решилась на легкую эротику

Супруга Владимира Остапчука Кристина Горняк, призывавшая уважать личную жизнь супругов до брака, порелаксировала в пенной ванной. На фото, которое молодая женщина выложила в Instagram, попал изысканный интерьер ванной, и бокал с вином, стоящий на столике рядом.

На спине же Кристины явственно присутствуют следы недавнего отдыха на Мальдивах — полосы от купальника.

Судя по комментариев под снимком, фолловеры не ожидали от Горняк такой смелости и поэтому впали в ступор.

Напомним, Остапчук сочетался с женщиной браком в октябре 2020 года, через полгода после развода телеведущего с первой женой. С ней он прожил 12 лет. В первом браке родились двое детей — Эмилия и Эван Александр.

Фото Instagram Кристины Горняк



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