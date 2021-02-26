Пожертвовала волосами? Ани Лорак изменила образ для новой песни

Ани Лорак предстала в новом образе — похоже, что для нового сингла она подстриглась.

В Instagram Ани Лорак сообщила, что новый лирический сингл уже доступен на всех цифровых платформах, назвав песню «особенной» для себя.

«Это особенная для меня песня о сильной, волевой личности, которая прошла через ошибки и разочарования, но, тем не менее, смогла сохранить в себе свет. Пусть в вашей жизни всегда побеждает взаимная искренняя любовь», — пишет Лорак.

На презентационном клипе Ани Лорак — в длинном платье телесного цвета с глубоким вырезом и прической, похожей на каре.

А вот так вот певица выглядела ранее.

Напомним, что последнее время Ани Лорак интриговала поклонников, обещая им «нечто совершенно новое и восхитительное». Фанаты предполагали, что речь шла о новом клипе. Были и те, кто предположили, что певица помолвлена — Ани Лорак сфотографировалась с бриллиантовым кольцом.

Фото Ани Лорак из социальных сетей.

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