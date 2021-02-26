Гузеева опубликовала ненавистный свой портрет

Ведущая российской программы «Давай поженимся» Лариса Гузеева выложила в сеть «ненавистную» ей старую фотографию, которую «подбросил» Интернет.

Фото, которое в свое время было опубликовано на обложке журнала «Экран», она выложила в Instagram. «Я так ненавидела эту фотографию, что не сохранила или порвала, но времена такие, что скрыть теперь ничего нельзя: прошлое где-нибудь да выскочит», — пишет Гузеева.

Лариса Гузеева призналась, что ненавидела это фото из-за сетки на голове. Такой была задумка фотографа. А теперь телеведущей это фото уже даже и нравится.

Недавно Лариса Гузеева назвала самую большую ошибку в своей жизни — она не стала многодетной матерью. Телеведущая, у которой двое детей, сказала, что очень жалеет, что не родила десятерых.

Напомним, что Лариса Гузеева является фигуранткой базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым, незаконную гастрольную деятельность в аннексированном Крыму, за антиукраинскую пропаганду.

Фото Ларисы Гузеевой из социальных сетей.

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