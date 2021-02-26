Мама рядом: дочь Ольги Фреймут от первого брака показала особое кольцо

Дочь телеведущей Ольги Фреймут от первого брака, Злата Митчел, которой недавно исполнилось 15 лет, показала важное для нее кольцо от мамы.

Фото кольца, на котором выгравировано слово «мама», она выложила в сториз в Instagram.

Злата родилась в браке Ольги Фреймут с британцем Нилом Митчелом. У телеведущей есть еще двое детей — сын Валерий и дочь Евдокия родились в браке с продюсером Владимиром Локотко.

Ранее Ольга Фреймут, болевшая коронавирусом, выкладывала в сеть видео, на котором она показала, как общалась со Златой через закрытое окно автомобиля.

Фото Ольги Фреймут из социальных сетей.

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