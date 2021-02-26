Перестала писать великие песни: продюсер Лободы раскритиковала новый альбом Земфиры

Продюсеру певицы Светланы Лободы Нателле Крапивиной не понравился новый альбом Земфиры «Borderline» — его она порекомендовала слушать тем, кому показалось, что дела идут «хуже некуда», чтобы увидеть, что «есть куда».

«Великий музыкант остается великим, даже когда перестает писать великие песни. Но музыка без любви — как человек без воздуха», — пишет Крапивина на своей страничке в соцсетях.

В своем посте Крапивина упоминает о реакции радиоведущего Михаила Козырева, которому творчество певицы понравилось: «Это великолепная работа. Сколько лет я слышал вокруг: „Да ладно, перестань, какая Земфира, всё закончилось много лет назад…“. Хочу передать всем этим скептикам, чтоб они утерлись раз и навсегда».

Напомним, что осенью прошлого года Земфира подхватила коронавирус. После этого стало известно и о болезни актрисы театра и кино, режиссера Ренаты Литвиновой, которая делит «творческое пространство» с певицей.

Фото Земфиры из социальных сетей.

56

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter