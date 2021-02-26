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Шоу-бизнес

Певица Злата Огневич пошла на радикальный способ поиска мужа

9:19 26 февраля 2021
огневич

Певица Злата Огневич, несмотря на приписываемые ей романы с известными политиками, все еще не замужем. Намеки, что пора бы уже остепениться и создать семью, похоже, изрядно досаждают артистке. Злата в шутку записала видео, где показала очень радикальный способ поиска будущего мужа. Ролик призван немного охладить пыл непрошенных советчиков.

@zlata_ognevich

Как вам лайфхак от мамы?)) #холостячка #похитюша #вреки #похитительароматов

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Напомним, Злата Огневич в интервью Кате Осадчей не стала комментировать слухи о романе с влиятельным функционером администрации президента. Певица лишь упомянула, что если бы у нее был влиятельный покровитель, как о том говорят злые языки, то Злате не пришлось бы ютиться в однокомнатной родительской квартире.

Позднее Огневич рассказала о романе с молодым военным и намекнула на возможную помолвку, но отношения пары не сложились.

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Рассуждая о будущем, певица согласилась, что когда-нибудь в ее жизни точно будут и семья, и дети, но пока к серьезным отношениям Злата не готова.

Фото zlata. ognevich/Instagram

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