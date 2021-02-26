Продюсер Лободы бросилась отбиваться от людей, разозленных ее критикой Земфиры

Фанаты Земфиры накинулись в соцсетях на продюсера Нателлу Крапивину, раскритиковавшую новый альбом певицы. Продюсеру пришлось отбиваться от хейтеров и оправдываться, что ее критика — личное мнение, и Земфира может его не учитывать. Поклонникам российской звезды этого показалось мало: они пытаются заставить продюсера правильно любить Земфиру и ее «Бордерлайн». Попутно Крапивиной намекают, что она некомпетентна, и венец ее продюсерской деятельности — Светлана Лобода.

Продюсеру напоминают, что иногда песни нужно просто слушать, а не пытаться найти некий потаенный смысл в словах.

В запале борьбы даже не обошлось и без friendly fire — огня по своим.

Когда аргументы иссякли, комментаторы перешли на личности:

Напомним, Земфира давно не выпускала новые песни, «Бордерлайн» стал первым альбомом за восемь лет.

Отношение к Украине у Рамазановой неоднозначное. Еще в 2014 году Земфира пела на концертах в Москве песни на украинском языке, а уже в 2020-м была внесена в базу «Миротворец» за отрицание российской агрессии.

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