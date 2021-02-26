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Шоу-бизнес

«Это около метро в Киеве?»: над Тиной Кароль посмеялись из-за африканских фото

11:34 26 февраля 2021
тина кароль

Певица Тина Кароль вызвала неоднозначную реакцию в Instagram своими фото из отпуска в Намибии. Часть поклонников называют Тину «шамаханской царицей» и «королевой пустыни» и хвалят за удивительно свежий образ. Но есть и те, кто справедливо рассуждает: ради таких песочных залежей можно было и не ехать на край света.

О путешествии в южную часть Африки Тина Кароль недавно рассказывала в программе «Світське життя». Певица гуляла по океанскому берегу и фотографировалась в дюнах. Поклонники Тины остались в восторге:

В то же время звезде в шутку намекнули, что такие песчаные горы можно найти и поближе к дому.

Фото tina_karol/Instagram

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