Хватит раздеваться: Оля Цибульская поскандалила с мужем из-за обнаженки

Популярная певица и телеведущая Оля Цибульская, позировавшая ранее в ванной голой, взбудоражила сеть новым провокационным фото. Она опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует в постели в кружевном белье, демонстрируя пышную грудь.

Оля отметила, что такие фото не нравятся ее мужу. Он категорически против того, чтобы жена позировала обнаженной на страницах журнала. Но Цибульская решила по-своему.

«Муж категорически против того, чтобы я снималась в откровенном глянце. Дома скандал. Потому что я категорически против категоричности. Об инсте не было ни слова», — подписала фото Оля.

В комментариях одни подписчики называют ее шикарной женщиной, а другие — поддерживают мужа, советуют Оле прислушиваться к его мнению и «брать» аудиторию не только голым телом.

Напомним, после того, как Оля сбросила лишние килограммы, она не стесняется демонстрировать свою фигуру, публикует в сети провокационные фото.

На хейтеров Цибульская не реагирует. Более того, недавно сама устроила хейт коллеге Никите Добрынину, объявив ему войну.

Фото Instagram.com/cybulskaya

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