«Ждем, когда перебеситесь»: в Maruv с новой порцией вызывающего белья увидели потенциал
Скандальная певица Maruv выложила в сеть очередное фото в белье, получив пожелание «перебеситься».
Анна Корсун разместила в Instagram фотографии, на которых она позирует в белье с открытой «пятой точкой», сопроводив их комментарием: «Будь самой яркой и стильной спортивной малышкой».
В комментариях подписчики вновь упомянули о том, что, похоже, у певицы нет ничего больше, кроме трусов. Впрочем, одна из фолловеров предположила, что Анна Корсун может перебеситься и стать «стильной офигенной женщиной».
Недавно Анна Корсун, которой на день рождения муж подарил мотоцикл и автомобиль, не дожидаясь теплого времени попозировала на байке.
Певица поинтересовалась, есть ли специальные кресла для животных, чтобы «рассекать» по дорогам в компании со своей собакой.
Фото Анны Корсун из социальных сетей.185
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