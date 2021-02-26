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Шоу-бизнес

«Ждем, когда перебеситесь»: в Maruv с новой порцией вызывающего белья увидели потенциал

13:47 26 февраля 2021
Maruv

Скандальная певица Maruv выложила в сеть очередное фото в белье, получив пожелание «перебеситься».

Анна Корсун разместила в Instagram фотографии, на которых она позирует в белье с открытой «пятой точкой», сопроводив их комментарием: «Будь самой яркой и стильной спортивной малышкой».

В комментариях подписчики вновь упомянули о том, что, похоже, у певицы нет ничего больше, кроме трусов. Впрочем, одна из фолловеров предположила, что Анна Корсун может перебеситься и стать «стильной офигенной женщиной».

Недавно Анна Корсун, которой на день рождения муж подарил мотоцикл и автомобиль, не дожидаясь теплого времени попозировала на байке.
Певица поинтересовалась, есть ли специальные кресла для животных, чтобы «рассекать» по дорогам в компании со своей собакой.

Фото Анны Корсун из социальных сетей.

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