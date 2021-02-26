Выбившего зубы Олегу Виннику мужчину посадили в тюрьму

Певец Олег Винник в юности лишился двух зубов на сельской дискотеке, и почти полгода ждал, чтобы можно было вставить имплант. Что касается обидчика, то расплата не заставила себя долго ждать: через неделю хулиган оказался в тюрьме. Об этом певец рассказал в интервью Гордон.

По словам Винника, напавший на него мужчина использовал кастет. После сильного удара в лицо у Олега вылетели передний зуб и один из моляров, а также был сломан нос.

«Чужое село, песня — я никогда не забуду — „You're a woman, I'm a man…“. И под эту песню, помню, меня так жестко… Я не знаю, как я остался жив вообще. С кастетом он был. Челюсть, нос переломал… Не очень чувства, когда приходишь в себя, а у тебя камни во рту. А то не камни, а зубы», — вспоминает Винник.

Олег рассказал, что полгода ходил без зуба, пока не удалось попасть к хорошему стоматологу.

По поводу обидчика Винник уверен, что его подослали юноши из противоборствующей группировки. На счету у мужчины уже были серьезные преступления, потому его быстро вычислили и отправили отбывать срок. «Где-то через неделю, я услышал, что посадили его в тюрьму — убил человека», — рассказал Винник.

Напомним, Винник, рассказывая о своей бурной молодости, вспомнил, как едва не погиб, когда решил прокатиться на мотоцикле. Печальный инцидент закончился неожиданно: Олег разлюбил мотоциклы и увлекся музыкой.

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