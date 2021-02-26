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Шоу-бизнес

Якобы отжимающаяся 180 раз пенсионерка впечатлила Гарика Харламова

14:15 26 февраля 2021
Гарик Харламов

Шоумен Гарик Харламов высмеял сообщение о пенсионерке, подрабатывающей репетиторством и якобы ежедневно отжимающейся по 180 раз.

«Пойду присяду раз 800 и на пробежку… До Ебурга, думаю, сначала», — написал Харламов в Instagram.

Он также выложил в сеть видео, на котором рассказывается о выдающейся пенсионерке из Калининграда. На ролике показана женщина в возрасте с ярким макияжем. К этому видео «приклеено» еще одно — с хохочущим мужчиной.

Ранее Гарик Харламов отреагировал на заявление скандального актера Алексея Панина. Тот в одном из шоу раскритиковал современное российское кино и актеров, назвав их «го*ном», а также заявил, что не хочет стоять рядом с Гариком «Бульдогом» Харламовым и «балалаечником» Семеном Слепаковым. «Я — гений», — сказал Панин. В ответ Харламов опубликовал видео, в котором высмеял «гений» Панина.

Фото со странички Гарика Харламова в соцсетях.

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