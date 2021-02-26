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Шоу-бизнес

Гладил по лицу, посадил на колени: Олег Винник встретился с бывшей девушкой

14:15 26 февраля 2021
винник

На съемках очередного выпуска шоу «Голос країни» Олегу Виннику устроили сюрприз. На сцену вышла хорошо знакомая ему девушка. Сценаристы намекают, что это бывшая подруга Винника.

Судя по реакции звездного судьи, светловолосую красотку он действительно видит не впервые. В анонсе шоу показали, как Олег садит гостью себе на колени, а потом целует и нежно гладит ее по лицу.

Съемочная группа «Голосу країни» прекрасно понимает недоверчивых, но сохраняет интригу до выхода шоу в эфир.

Напомним, ранее Винник рассказал, каким голосом должен обладать певец, чтобы рассчитывать на внимание звездного тренера.

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