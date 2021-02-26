У Кати Осадчей увидели пародию на Тимошенко с Яценюком

Телеведущая Катя Осадчая анонсировала интервью с главой Кабмина Денисом Шмыгалем, а подписчики заподозрили ее в пародировании лидера «Батьківщины» Юлии Тимошенко.

«Интервью с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в эту субботу в 23:20 в «Світському житті», — такое сообщение появилось в Instagram Осадчей. Анонс сопровождался несколькими фотографиям с самой Осадчей и ее собеседником.

Лица на фото закрыты масками. Так что Осадчую, которая сделала себе прическу а-ля Тимошенко, уложив косу вокруг головы, вполне можно было принять за Юлию Владимировну. А ее собеседника — за экс-премьера Арсения Яценюка, на что обратили внимание подписчики.

Недавно Катя Осадчая выложила в сеть видео, снятое на допремьерном показе фильма «Скажене весілля 3», который продюсировал ее супруг Юрий Горбунов. На видео — поющий Олег Винник.

Фото со странички Кати Осадчей в социальных сетях.

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