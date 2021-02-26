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Шоу-бизнес

«Одно лицо»: преобразившаяся дочь Заворотнюк поразила сходством с матерью

2:33 27 февраля 2021
анна заворотнюк

25-летняя дочь актрисы Анастасии Заворотнюк чем старше становится, тем больше напоминает мать. Особенно сходство стало заметно, когда Заворотнюк-младшая выкрасила каштановые волосы в более темный оттенок и оделась в яркие цвета, очень любимые мамой-брюнеткой.


На странице Анны Заворотнюк в Instagram девушке постоянно пишут, как она похожа на мать. А когда Анна опубликовала бекстейдж со своей последней фотосессии в японском стиле, то подписчики прямо сказали: что Анна и Анастасия — «одно лицо».

Напомним, ранее Анна Заворотнюк признавалась, что очень хотела бы побывать в Японии.

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