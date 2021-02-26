«Петр что-то сдал совсем»: вид мужа Заворотнюк обеспокоил поклонников

Муж актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев заметно сдал в последние годы. Экс-фигурист почти не появляется на публичных мероприятиях, а потому когда Чернышев все-таки приходит на ледовое шоу, очень чувствуется, насколько сильно похудел и осунулся именитый спортсмен.

Недавно 50-летний Чернышев снялся в промофильме о России, предназначенном для американских туристов. На кадрах, где Петр появляется рядом с Татьяной Навкой, Чернышев выглядел очень уставшим и «запущенным».

Напомним, ранее стало известно, что для оплаты лечения жены Петр Чернышев продал квартиру, а также согласился выступать в ледовых спектаклях в составе труппы Татьяны Навки.

Фото mu_love_chernyshev

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