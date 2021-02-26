Эллерт попал в сложную ситуацию из-за украинского языка

Победитель «Холостячки» Александр Эллерт, заинтригововший недавно поклонников «свадьбой с Ксю», поинтересовался в соцсети на каком языке ему лучше общаться — на украинском или на том, на котором ему комфортно?

По утверждению Эллерта, его недавний сторис на украинском вызвал «фурор» и мнения разделились. Перед этим избранник Мишиной опубликовал еще и пост на украинском.

Большинству подписчиков понравилось, что он перешел на украинский язык и прекрасно на нем изъясняется,. но были и такие, которые заявили, что им понадобился переводчик.

Напомним, недавно Александр Эллерт пытался изменить свой внешний вид, но после критики Ксении Мишиной, отказался от этой затеи.

Фото instagram.com/ellert_a/

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