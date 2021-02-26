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Шоу-бизнес

«На какие государства распалась Чехословакия?»: Дурнев напомнил «классику»

15:52 26 февраля 2021
дурнев

Телеведущий и блогер Алексей Дурнев решил напомнить френдам в Instagram самые яркие эпизоды своего шоу «Дурнев+1», выходившего на ТВ в 2011—2014 годах. Среди наиболее запомнившихся персонажей была «девочка-эмо», пойманная на Крещатике и пытавшаяся ответить на вопрос о разделении Чехословакии.

Вопросы Дурнева умышленно подбирались так, чтобы нести в себе готовый ответ. Тем не менее, девушка, выслушав интервьюера, уверенно заявила, что Чехословакия распалась на Чечню, Россию и Египет.

Ранее Дурнев потроллил Ольгу Фреймут, пригласив ее на свое шоу в YouTube.

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