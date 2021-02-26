Потап озадачил Каменских, заставив одеться в белое
Музыкант Потап (Алексей Потапенко) попросил свою жену Настю Каменских, чтобы она была в белой одежде. О причине этой просьбы становится известно из ролика, опубликованного в сториз Instagram певицы.
— А почему ты попросил одеть белое? — спрашивает Настя.
— Сегодня у меня очень романтичное настроение. Мне кажется, что белое — это цвет этого дня. На улице прекрасная весенняя погода и хочется тебя увидеть невестой, — отметил Потап.
— А Мими тоже нарядилась в беленькое. Да, лапочка? — заметила Настя, обнимая свою собачку.
Ранее сообщалось, что Настя Каменских удивила поклонников кардинальной сменой имиджа — предстала с новой прической и в наряде, сильно отличающемся от прежнего стиля.
Фото из Instagram Насти Каменских40
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