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Шоу-бизнес

Потап озадачил Каменских, заставив одеться в белое

15:53 26 февраля 2021
Настя Каменских

Музыкант Потап (Алексей Потапенко) попросил свою жену Настю Каменских, чтобы она была в белой одежде. О причине этой просьбы становится известно из ролика, опубликованного в сториз Instagram певицы.

А почему ты попросил одеть белое? — спрашивает Настя.

Сегодня у меня очень романтичное настроение. Мне кажется, что белое — это цвет этого дня. На улице прекрасная весенняя погода и хочется тебя увидеть невестой, — отметил Потап.

А Мими тоже нарядилась в беленькое. Да, лапочка? — заметила Настя, обнимая свою собачку.

Ранее сообщалось, что Настя Каменских удивила поклонников кардинальной сменой имиджа — предстала с новой прической и в наряде, сильно отличающемся от прежнего стиля.

Фото из Instagram Насти Каменских

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