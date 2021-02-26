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Шоу-бизнес

Может сильно измениться: Дантес сообщил о своей особенности с бровями

15:55 26 февраля 2021
Дантес

Известный украинский певец и шоумен Владимир Дантес не намерен отставать от своей супруги Нади Дорофеевой и хочет быть в тренде модных тенденций. Несмотря на то, что мама запрещает ему снимать видео для сториз, в очередном ролике артист поинтересовался у своих подписчиков, как они относятся к моноброви и стоит ли ему выщипывать лишние волоски, которые начали разрастаться?

Известно, что артист очень любит татуировки. Раньше он не понимал, когда парни выставляли свои торсы на всеобщее обозрение и в ответ получали массу критики. Теперь Дантес признал, что начал меняться. Он показал свои тату, отметив, что после того, как «немного привел в порядок себя», начал по-другому относиться к своему телу.

Также известно, что шоумен испытывает сильные чувства на сцене — для него это всегда «супер эйфория и дофаминовый взрыв». Сцену Дантес сравнил с «самым классным наркотиком в жизни».

Фото Instagram/vladimirdantes

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