Влад Яма отомстил разозлившему его таксисту

Хореограф и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма вернулся с семьей из Майями в Киев. Сразу по выходу из аэропорта Яма понял, что он на родине, когда столкнулся с неубранными снежными завалами, многочасовыми пробками и мошенниками-таксистами.

Даже выехать из аэропорта оказалось проблематично. «Таксист долго морочил нам голову, выяснял, сколько будет человек, сколько чемоданов, потом сказал: „Понятно“ и отменил поездку», — жалуется Яма. В отместку хореограф указал контакты недобросовестного водителя, чтобы друзья обходили того стороной.

«Такое впечатление, что с моря мы приехали в горы. В грязные киевские горы», — констатировал Яма, снимая на видео кучугуры в человеческий рост, так и не убранные с обочины дороги.

Напомним, Яма вместе с женой Лилианой и сыном Лионом активно отдыхали в США. Крещение Яма отпраздновал в бассейне в Майями.

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