«Не будите сыночка»: Квиткова умилила видео с «беременным животом»

Избранница «холостяка» Никиты Добрынина Дарья Квиткова, находящаяся на третьем месяце беременности, опубликовала видео в своем Instagram, на котором демонстрирует живот.

«Доброе утро от нас двоих», — подписала ролик Дарья Квиткова.

Подписчики был растроганы таким видео и оставили многочисленные комментарии: «Какая вы милашка», «Зато какой красивый малыш будет», «Идеальная фигура», «Вы прекрасны», «Волшебный животик», «Просто невероятно красивое и нежное видео», «Вчера только смотрела свои фото беременной — прекрасная пора».

А одна из подписчиц посоветовала: «Ой, Дашенька. Не будите сыночка, пусть поспит».

Как сообщалось ранее, бывший участник шоу «Холостяк» Никита Добрынин заявил, что рыдал от счастья, когда узнал, что его жена беременна.

Фото из Instagram Дарьи Квитковой

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