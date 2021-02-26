27.82 / 28.01 33.63 / 34.01
Киев: +10
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Не будите сыночка»: Квиткова умилила видео с «беременным животом»

16:33 26 февраля 2021
Дарья Квиткова

Избранница «холостяка» Никиты Добрынина Дарья Квиткова, находящаяся на третьем месяце беременности, опубликовала видео в своем Instagram, на котором демонстрирует живот.

«Доброе утро от нас двоих», — подписала ролик Дарья Квиткова.

Подписчики был растроганы таким видео и оставили многочисленные комментарии: «Какая вы милашка», «Зато какой красивый малыш будет», «Идеальная фигура», «Вы прекрасны», «Волшебный животик», «Просто невероятно красивое и нежное видео», «Вчера только смотрела свои фото беременной — прекрасная пора».

А одна из подписчиц посоветовала: «Ой, Дашенька. Не будите сыночка, пусть поспит».

Как сообщалось ранее, бывший участник шоу «Холостяк» Никита Добрынин заявил, что рыдал от счастья, когда узнал, что его жена беременна.

Фото из Instagram Дарьи Квитковой

117

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Дан Балан

Дан Балан зажег на свадьбе Иванны Онуфрийчук: счастливая невеста показала видео

Оля Полякова

При живом муже: Данилко не сдержал рук перед нагнувшейся Поляковой

винник

Гладил по лицу, посадил на колени: Олег Винник встретился с бывшей девушкой

Пригожин

ФБР объявило награду в 250 тысяч долларов за «голову» Пригожина

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер