Притула шокировал маленькую дочь «чудесным» экспериментом

Шоумен Сергей Притула показал, как развлекает фокусами маленькую дочь Соломию. По словам Притулы, фокусы для малышей он подсматривает в интернете и иногда демонстрирует их своей дочери.

Он отмечает, что девочка похожа на него по тому, как воспринимает все новое и неизвестное.

Отец наливает в бокал воду, закрывает его плотно салфетками, а потом бокал переворачивает, держа за ножку. Маленькая Соломия ожидает, что сейчас поток воды обрушится на стол, но из бокала капает только несколько капель. При этом на лице малышки отражается одновременно страх, недоверие, непонимание, удивление. Она громко восклицает.

Счастливый отец так оценил результат своих усилий: «Тот конгломерат эмоций, которые промелькнули на лице Соломийки, стоит, чтобы делать и дальше подобные эксперименты!»

Фолловерам артиста тоже очень понравилась реакция девочки.

Ранее Притула рассказал, как отдохнул с семьей в Арабских Эмиратах.

Фото Instagram/siriy_ua

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