Каменских похвасталась шикарным «весенним» подарком от Потапа
Певица Настя Каменских, которая сегодня по просьбе мужа оделась во все белое, получила от Потапа в подарок огромный букет тюльпанов. Весенние цветы были тоже белого цвета.
«Это так ценно — когда вы оба обожаете делать друг друга счастливыми. Каждый день находите способ порадовать, удивить, восхитить любимого или любимую. Сегодня мой муж подарил мне весну», — сообщила счастливая Настя.
Поклонники осыпали певицу комплиментами.
Напомним, недавно Настя Каменских удивила поклонников кардинальной сменой имиджа. Ее новый лук сильно отличался от прежнего стиля.
Фото Instagram/kamenskux154
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