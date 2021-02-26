Каменских похвасталась шикарным «весенним» подарком от Потапа

Певица Настя Каменских, которая сегодня по просьбе мужа оделась во все белое, получила от Потапа в подарок огромный букет тюльпанов. Весенние цветы были тоже белого цвета.

«Это так ценно — когда вы оба обожаете делать друг друга счастливыми. Каждый день находите способ порадовать, удивить, восхитить любимого или любимую. Сегодня мой муж подарил мне весну», — сообщила счастливая Настя.

Поклонники осыпали певицу комплиментами.

Напомним, недавно Настя Каменских удивила поклонников кардинальной сменой имиджа. Ее новый лук сильно отличался от прежнего стиля.

Фото Instagram/kamenskux

154

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter