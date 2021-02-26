Поклонники не узнали Алину Астровскую, возомнившую себя Миллой Йовович

Недавно в третий раз вышедшая замуж звезда «Орла и Решки» Алина Астровская опубликовала в Instagram необычное фото.

Певица, сидя в кресле, обнимает большую собаку. На девушке ботфорты на высоком каблуке, возможно, короткое платье, плечи оголены. У Алины яркий макияж, каштановые волосы зачесаны на прямой пробор. Взгляд немного застывший. На снимке Алина напоминает актрису Милу Йовович в фильме «Обитель зла».

Фанаты были удивлены новым образом Астровской. Но большинству из них фото Алины понравилось.

Ранее Астровская рассказала, как вместе с мужем Антоном Лаврентьевым занимается любимым боксом.

Напомним, в жизни Алины Астровской были не только позитивные, но и экстремальные ситуации, когда она находилась на волосок от смерти. Из сложной жизненной коллизии певице помог выбраться психолог. После этого артистка пересмотрела свое отношение к себе и жизни.

Фото Instagram/alina_astrovskaya_

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