«Нравится быть разной»: Оля Полякова поразила подборкой ярких образов

Украинская певица Оля Полякова, которая стала усиленно изучать государственный язык, решила немного поэкспериментировать с имиджем и поинтересоваться мнением подписчиков.

«Мне нравится быть разной! А в каком образе вам зашло??? 12345?», — спросила Полякова у своих фанатов.

Яркая блондинка с копной роскошных волос изменяла цвет, прическу и макияж. Она была брюнеткой, седовласой, с розовыми, голубыми и зелеными локонами. В зависимости от цвета волос менялись помада, тени и румяна. Все образы Поляковой были неожиданными, но очень запоминающимися и яркими.

Фолловерам певицы ее эксперименты понравились. Они оставили положительные отзывы и комплименты.

Ранее Полякова показала себя подписчикам без макияжа и попросила отзывов.

Фото Instagram/polyakovamusic

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