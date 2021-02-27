«Женщина-феррари»: Анита Луценко удивила необычным снимком «самой красивой части своего тела»

Известная телеведущая и фитнес-тренер Анита Луценко, получившая известность благодаря подготовке участников на шоу «Зважені та щасливі», часто радует подписчиц полезными советами в своем Instagram.

Снимок, который Анита накануне опубликовала в соцсети, вызвал у многих фолловеров неоднозначную реакцию.

На снимке тренер показала свое фото в трусиках и маечке. При этом она сделала глубокий наклон вперед, засветив нечаянно свои прелести. Луценко никак не стала подписывать фото, понадеявшись, очевидно, на то, что поклонники сами «додумают», что она хотела показать им.

Некоторые поклонники решили, что так женщина стремилась продемонстрировать свою натренированную фигуру и засыпали ее восторженными комментариями.



Но часть фанатов Аниты были озадачены, посчитав, что показанная ею картинка балансирует на грани приличия или является рекламой каких-то брендов.



Остается надеяться, что известный тренер прочитает комментарии и сама объяснит, что хотела сказать своим необычными постом.

Напомним, ранее Анита рассказала, как тяжело пережила потерю своего бывшего возлюбленного. Мужчина умер от рака.

Фото instagram.com/anitasporty

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