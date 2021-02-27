Забавные «галчата»: в Сети показали, как выглядели Лиза и Гарри Галкины в полтора года

Многие из поклонников Примадонны и ее семейства привыкли к тому, что Лиза и Гарри Галкины — уже взрослые дети, которые ходят в школу, изучают иностранные языки, радуют родителей своими успехами в музыке и домашних развлечениях.

Поэтому появление на одной из фан-страниц Лизы Галкиной в Instagram видео, на котором двойняшки еще совсем маленькие карапузики, вызвало восторг подписчиков.

«6 лет назад», — гласит подпись под видео.

В ролике совсем крошечных Лизу и Гарри папа Максим Галкин призывает посмотреть в камеру. Дети делают это очень неторопливо. Увиденное не могло не умилить читателей блога.

Сейчас Гарри уже полностью помогает Максиму Галкину делать мужскую работу по дому. Мальчик также увлеченно музицирует. А его сестра Лиза постоянно удивляет родителей необычными танцами, «дизайнерскими» находками, навыками стилиста и другими увлечениями.

Фото Instagram/elizaveta_galkinaa

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