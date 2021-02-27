«Поставьте лучше Лорак»: фото Тины Кароль для глянца разочаровало поклонников

Фото популярной украинской певицы Тины Кароль для журнала «Viva!» продолжают вызывать удивление поклонников.

После публикации обложки выпуска, на которой 36-летняя артистка предстала крупным планом, некоторые фанаты посчитали, что фото «не совсем удачное», и «Тина сама не похожа на себя».

В то же время само интервью оказалось интересным. В нем певица порассуждала на волнующие многих темы одиночества в 2020 году, свободу воли и самостоятельности. Рассказала Кароль о вере в себя, переоценке ценностей. Она назвала 2020 годом реверса. Несмотря на откаты назад, он дал прогресс, толчок и произошел прорыв внутренних сил, что заставила двигаться вперед, искать себя и покорять новые вершины. Певица призналась, что стала намного счастливей. У нее есть для кого жить. И она безмерно благодарна за «подарок небес».

Напомним, недавно Тина Кароль выпустила новый клип на песню «Скандал», который активно продолжает продвигать в соцсетях.

Фото tina_karol/Instagram

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