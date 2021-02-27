Получила по лицу на глазах у мужа: Николь Кидман пострадала во время посещения оперы

Одна из самых высокооплачиваемых актрис в мире Николь Кидман попала в неприятную ситуацию во время посещения Сиднейской оперы. Супруг Кидман музыкант Кит Урбан рассказал, что голливудскую звезду ударили по лицу.

Все произошло после выступления артистов, когда они с Николь начали хлопать в ладоши, пишет The Independent.

«Я оглянулся и увидел, что несколько человек встали, и подумал: „О, я тоже встаю“. А потом мужчина позади меня просто ударил Ник по лицу программой спектакля», — рассказал Урбан.

При этом Кит добавил, что данный инцидент его расстроил. Будучи мужем актрисы, он хотел защитить ее, но понимал, что нужно проявить сдержанность.

Как позже выяснилось, в Сиднейском оперном театре стоячие овации запрещены. Именно нарушение этого правила и вывело из себя сидящего позади звездной пары.

Отмечается, что инцидент случился в январе. После инцидента в оперу вызвали полицейских.

Напомним, 53-летняя австралийская актриса Николь Кидман замужем за популярным певцом Китом Урбаном. У них две дочери. Старшую Николь родила сама в июле 2008 года. Младшая появилась на свет с помощью суррогатной матери в декабре 2010 года. Кроме того, у Кидман есть приемные дочь и сын. Она взяла их на воспитание, когда состояла в браке с Томом Крузом. Последние несколько лет дети общаются только с ним.

Фото independent.co.uk/

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