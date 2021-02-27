Малыш был желанным: Григорий Решетник показал сына-кроху

Недавно ставший отцом в третий раз телеведущий Григорий Решетник показал зрителям СТБ младшего сына Александра.

Мальчик родился 28 ноября 2020. Григорий рассказал, что малыш был желанным. Они с женой сознательно подошли к вопросу третьего ребенка. Но родители еще не знали, что беременность и роды пройдут в условиях карантина.

Ведущий отметил, что есть большая разница между двумя и тремя детьми в семье. Но родители понимают, что главное — это сбалансировать любовь между всеми мальчиками.

Напомним, на днях трехмесячного Александра Решетняка крестили. Таинство крещения состоялось в Киеве в Патриаршем соборе Воскресения Христова — главном храме Украинской греко-католической церкви.

Фото stb.ua/r

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