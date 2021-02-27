«Слова из песни нашей Тины»: Алла Пугачева неожиданно процитировала хит Кароль

Легендарная певица Алла Пугачева разместила пару часов назад в своем Instagram фото, сделанное в гостях у семьи дизайнера Валентина Юдашкина.

«В гостях у Марины и Вали Юдашкиных. Настоящие друзья — это огромный подарок судьбы. Спасибо, Господи, за то что дал возможность найти „СВОИХ“ и успокоиться», — написала певица, сопроводив текст тэгом #друзья.

Фанатам пост Примадонны понравился. Они отметили удачное фото и красивых женщин на нем. Пожелали беречь друзей.

В то же время, некоторые подписчики уточнили, что Пугачева процитировала слова из песни Тины Кароль «Найти своих» и обрадовались этому.

Напомним, с престижного конкурса «Новая волна» в Юрмале в 2005 году Тина Кароль вернулась с абсолютным триумфом. Почти все члены жюри поставили ей высшие баллы. В итоге Кароль заняла второе место, получив премию в размере 25 тысяч долларов. К тому же певице достался приз «Алла» (50 тысяч долларов), которым ее наградила сама Пугачева со словами «Девочка, рви всех».

Недавно Тина Кароль выпустила новый клип на песню «Скандал», который очень тепло приняли зрители. А вот фото для журнала «Viva!» фанаты посчитали неудачным, непередающим настоящую красоту артистки.

Фото Instagram/alla_orfey

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