Мечтает о сестренке: Волочкова подловила дочку за необычным увлекательным занятием

Балерина Анастасия Волочкова, которая еще недавно обижалась на свою единственную дочь, поделилась в Instagram трогательным фото. 15-летняя Ариадна читает детскую книжку семилетней девочке Марии, которая участвует в подготовке нового спектакля с участием Волочковой.

«Чтение в гримерке перед прогоном спектакля», — подписала видео балерина.

Кстати, голосом и интонациями Ариада очень напоминает свою звездную маму.

Балерина поделилась еще одним кадром — уже на сцене Волочкова запечатлена с дочкой и маленькой актрисой.

«Наше трио перед спектаклем на прогоне», — прокомментировала она снимок.

Поклонники актрисы отметили, что она очень близка с дочерью, а тот факт, что девочка с удовольствием возится с семилетней Марией, служит доказательством, что ей хотелось бы иметь маленькую сестричку.

Напомним, единственная дочь Волочковой Ариадна живет со своим отцом Игорем Вдовиным и его новой возлюбленной Еленой Николаевой. Недавно дочка Волочковой признавалась, что «не ощущает счастья». Девушка не могла вспомнить, когда в последний раз была счастлива.

Фото sobesednik.ru/, Instagram/volochkova_art

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