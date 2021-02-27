«Наверняка ее полюбите»: Лидия Таран привела пять «невероятных» фактов о своей куме Маричке Падалко

В пятницу, 26 февраля, телеведущая Маричка Падалко отметила 45-летие. По этому случаю, ее коллега и кума Лидия Таран решила рассказать о имениннице несколько малоизвестных и «невероятных» фактов.

Таран вспомнила, что сначала она узнала о Падалко заочно — обе девушки вели спортивные программы на разных телеканалах. А когда они встретились, то сразу подружились.

16 лет назад Маричка подарила своей подруге настоящие коньки. Теперь в них катается дочка Лидии Таран. В 2004 подруги поддержали автопробег «оранжевых». Доехали до Сум, поселились в отеле, в котором остановились довольно агрессивные титушки. ⠀

Маричка с супругом Егором и 7-месячным сыном Мишей приехали встречать Лидию из роддома. И ее фото единственные, которые сохранились с того памятного дня.

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«У них в семье как Егор скажет, так оно по-Маричкиному и будет. Потому что это — настоящая украинская семья. Но поскольку их желания почти всегда совпадают — не проблема вообще! Они в принципе совпадают! Даже родились в один день с мужем», — написала Лидия. ⠀

Сама Падалко опубликовала в соцсети фото с мужем Егором Соболевым, который тоже отмечает день рождения, и написала: в 40 лет ей казалось, что жизнь выходит на финишную прямую, а сейчас, в 45, кажется, что все только начинается.

Ранее Маричка публиковала фото с Карпат и сокрушалась, что не может выехать из Ивано-Франковска, ведь город отнесли к «красной» карантинной зоне.

Фото facebook.com/marichka.padalko, Instagram/lidiyataran

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