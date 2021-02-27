Прижали к стене и тыкали микрофоном в нос: молодая жена Петросяна рассказала, что произошло с ней в театре

Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, несмотря на маленького сынишку, не отстает от культурной жизни: она посещает выставки, новые театральные постановки, музеи и путешествует. Чаще всего она это делает с подругами, когда Ваганчик остается с отцом и няней.

На днях, выйдя со спектакля Юрия Грымова, Брухунова натолкнулась на журналистов, пишет Cosmo. Те решили сравнить ее с молодой Еленой Степаненко, из-за чего супруга Петросяна вышла из себя и ушла.

«Это хамство!», — заявила якобы Татьяна, посчитав, что многие хейтеры до сих пор уверены, что именно молодая помощница юмориста разрушила брак.

В то же время, по словам самой Татьяны, все происходило совершенно не так.

По слова Брухуновой, журналисты прижали ее к стене, окружили телефонами, светящимися камерами. Вели себя неэтично — тыкали в нос телефонами и микрофонами. Задавали странные вопросы о стиле молодой мамы и об отдыхе в Сочи.

Но самое неприятное, по словам молодой женщины, случилось уже после спектакля, когда она пыталась забрать свою одежду из гардероба. Журналисты преследовали ее и выкрикивали оскорбления. Тогда Брухунова, одеваясь на ходу, поспешила покинуть театр.

Между тем, предыдущая супруга Петросяна, Елена Степаненко, продолжает судиться за совместно нажитое имущество. Женщина намерена осудить больше половины собственности.



Фото Instagram/bruhunova

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