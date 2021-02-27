«Второй Аллы Пугачевой не будет»: модный эксперт предостерегла женщин от подражания Примадонне

Российский эксперт по моде Эвелина Хромченко в одном из выпусков программы «Модный приговор» рассказала, что уникальный стиль у женщины появляется не только благодаря трендам и глянцевым журналам. Зачастую на вкус в одежде может повлиять внешний вид той или иной звезды — кумира модницы.

В качестве примера эксперт рассказала о двух фэшн-иконах российского шоу-бизнеса, стиль которых повторить практически невозможно. Речь идет, конечно, о Ренате Литвиновой и Алле Пугачевой, пишет Teleprogramma.pro.

Эти знаменитости стали примерами для подражания для многих россиянок благодаря своим ярким сценическим образам. Так, Алла Борисовна долго придерживалась определенного стиля, который ассоциируется только с ней.

Правда, отметила Хромченко, приблизиться к «эксклюзивному облику» звезд очень сложно, а целиком копировать их — дело неблагодарное.

«Высокая концентрация стилистических решений, которые применяют Алла Борисовна или Рената Литвинова, конечно же, позволены только им. Если вы не хотите выглядеть смешно, возьмите деталь, намек, продемонстрируйте свою любовь при помощи знакового аксессуара, силуэта, прически — этого вполне хватит. Или макияжа», — посоветовала коллега Александра Васильева.

Тогда же Хромченко предостерегла модниц: «Не делайте масла масляного, потому что второй Аллы Пугачевой, второй Ренаты Литвиновой или второй Клавы Коки не будет!».

Напомним, наряды Аллы Пугачевой давно стали образцом элегантности. Более того, следовать модным трендам стараются и другие члены ее семейства.

Фото fan-club-alla.ru/

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