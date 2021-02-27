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Шоу-бизнес

Убегала быстрее всего в жизни: Шоптенко рассказала об опасном шопинге в арабской стране

15:37 27 февраля 2021
Алена Шоптенко

Известный украинский хореограф Алена Шоптенко предостерегла украинских туристок от шопинга в арабских странах без сопровождения. В эфире Нового канала она поделилась собственной историей, которая произошла с ней неделю назад, во время короткого отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах.

В ОАЭ она отправилась навестить брата, который отдыхал там с семьей.

Сначала родные проводили время вместе, а потом Шоптенко решила съездить на экскурсию в Дубай. Все прошло настолько отлично, что экскурсия раззадорила девушку поехать на следующий день в центр другого города — Аджмана.

И вот там шопинг прошел страшновато.

«В супермаркете я была едва ли не единственной туристкой со светлыми волосами, поэтому заговорить со мной или познакомиться, или что-то спросить хотели все. Я еле выбралась из центра того города после шопинга. Кажется, что бежала быстрее всего в своей жизни», — призналась украинка.

По ее словам, теперь она точно знает: в небольших арабских городах одной (особенно если ты — блондинка) лучше не гулять.

Напомним, «пляжное» фото с отдыха Алены в ОАЭ понравились не всем ее фолловерам.

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