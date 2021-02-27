27.81 / 28.01 33.60 / 33.96
Киев: +4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Не верю в его любовь к молодой женщине»: сын Алибасова рассказал о новом романтическом увлечении отца

16:38 27 февраля 2021
Бари Алибасов

Известный продюсер Бари Алибасов несколько недель назад уехал в Калининград поправлять здоровье, но там неудачно упал с лестницы и сломал ногу. Его сын, Бари Алибасов-младший, нашел для звездного папы хорошего реабилитолога.

По словам Алибасова-младшего, у врача 11-летний опыт работы с тяжелыми пациентами, пишет Teleprogramma.pro.

Сам продюсер оценил врача как женщину и всерьез увлекся красивой девушкой. Правда, она оказалась замужней, что не мешает 73-летнему Алибасову считать их общение новыми романтическими отношениями, рассказал Алибасов-младший.

В то же время он сам не делает скоропостижных выводов.

«Не верю, что это любовь, но она очень ему нравится. У этой женщины есть муж, сын, прекрасная семья. О какой-то сильной любви между ними сложно говорить. Он, конечно, позволяет в ее адрес похотливые словечки, но для нее он прежде всего пациент. Они общаются целыми днями. Она говорит, что он самый потрясающий мужчина в ее жизни», — рассказал сын продюсера.

В то же время сам он уповает на приезд 5 марта в Калининград своей матери Елены Уронич. Они будет жить в одной квартире с отцом, который находится в этом городе на реабилитации.

«Произойдет великое воссоединение. Отец и мать буду жить вместе. У папы пока, конечно, память продолжает барахлить. Но он уже начал улыбаться, радоваться жизни. Говорит добрые слова в адрес тех, кто ему помогает», — рассказывает он.

Как писали «ФАКТЫ», Бари Алибасов перепутал обычную и пожарную лестницы. Он сломал ногу, когда спускался по пожарной лестнице.

157

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Кароль

«Поставьте лучше Лорак»: фото Тины Кароль для глянца разочаровало поклонников

Лиза и Гарри

«А ты говорила «упадем»: Лиза Галкина с ветерком покаталась на самокате с братом Гарри

Олег Винник

Все только начинается: Винник рассказал о количестве сексуальных контактов в своей жизни

Алла Пугачева

«Слова из песни нашей Тины»: Алла Пугачева неожиданно процитировала хит Кароль

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер