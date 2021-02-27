«Не верю в его любовь к молодой женщине»: сын Алибасова рассказал о новом романтическом увлечении отца

Известный продюсер Бари Алибасов несколько недель назад уехал в Калининград поправлять здоровье, но там неудачно упал с лестницы и сломал ногу. Его сын, Бари Алибасов-младший, нашел для звездного папы хорошего реабилитолога.

По словам Алибасова-младшего, у врача 11-летний опыт работы с тяжелыми пациентами, пишет Teleprogramma.pro.

Сам продюсер оценил врача как женщину и всерьез увлекся красивой девушкой. Правда, она оказалась замужней, что не мешает 73-летнему Алибасову считать их общение новыми романтическими отношениями, рассказал Алибасов-младший.

В то же время он сам не делает скоропостижных выводов.

«Не верю, что это любовь, но она очень ему нравится. У этой женщины есть муж, сын, прекрасная семья. О какой-то сильной любви между ними сложно говорить. Он, конечно, позволяет в ее адрес похотливые словечки, но для нее он прежде всего пациент. Они общаются целыми днями. Она говорит, что он самый потрясающий мужчина в ее жизни», — рассказал сын продюсера.

В то же время сам он уповает на приезд 5 марта в Калининград своей матери Елены Уронич. Они будет жить в одной квартире с отцом, который находится в этом городе на реабилитации.

«Произойдет великое воссоединение. Отец и мать буду жить вместе. У папы пока, конечно, память продолжает барахлить. Но он уже начал улыбаться, радоваться жизни. Говорит добрые слова в адрес тех, кто ему помогает», — рассказывает он.

Как писали «ФАКТЫ», Бари Алибасов перепутал обычную и пожарную лестницы. Он сломал ногу, когда спускался по пожарной лестнице.

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