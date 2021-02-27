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Шоу-бизнес

Не будет ни переедания, ни «обжирания»: Марина Боржемская рассказала, как избежать «ночных походов» к холодильнику

17:37 27 февраля 2021
Марина Боржемская

Бывшая супруга боксера Виктора Узелкова, а также тренер «Взвешенных и счастливых» Марина Боржемская ведет здоровый образ жизни сама, а также активно пропагандирует его в социальных сетях.

В одном из недавних постов в Instagram она рассказала, почему у женщины и девушек часто происходят «срывы» диеты в вечернее и ночное время, а также привела лайфхак о том, как их можно избежать.

По ее словам, переедание у женщин, как правило, является следствием стресса и несбалансированного питания.

Справиться с «незапланированным» аппетитом можно, если сбалансированно питаться в течение дня (около 5 раз), тщательно следить за количеством потребляемых белков, жиров и углеводов, макро- и микроэлементов, найти собственный, альтернативный способ борьбы со стрессом. Это могут быть вечерние прогулки, спорт, йога, просмотр сериала (без вредных снэков) или лекций в интернете и т. д.

В комментариях фолловеры пишут, что тоже иногда переедают на ночь «от нервов».

«В основном хочется заесть следеньким, когда делаешь что-то не по душе, или вообще занимаешься нелюбимым делом, или после стресса. Главное для нас женщин находить в жизни дела по силам, те, что не выматывают, и не опустошают, а наполняют и то, от чего мы получаем удовольствие и реализацию», — поддержала Марину Наталья Кидалюк.

Другие же подписчицы просто пожаловались Марине «на жизнь».

Напомним, ранее Боржемская не исключила своего участия в шоу «Холостячка».

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