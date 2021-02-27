С такими волосами можно ходить голой: «украинская Рапунцель» скрыла обнаженное тело под 2-метровой косой

36-летняя одесситка Алёна Кравченко выглядит на фото как сказочная принцесса благодаря своим волосам длиной почти в два метра. Об этом пишет Daily Star.

Алёна заботливо отращивала их на протяжении 30 лет, и теперь даже не нуждается в одежде. Это она продемонстрировала на фото, представ перед подписчиками полностью обнажённой. Модель стояла в углу комнаты, а рядом с ней висело уже ненужное платье. Алёна перекинула волосы вперёд, начав их расчёсывать, и объёма локонов хватило, чтобы прикрыть всё самое «неприличное». Поклонники восхитились и главным атрибутом «украинской Рапунцель», и её фигурой.

«Очень смело и выглядит потрясающе. Твои прекрасные волосы и тело так гармоничны, хоть рисуй картину», — прокомментировал снимок один из фолловеров.



«Волшебно получилось. Ваши прекрасные волосы успешно заменяют одежду», — поддержал его другой поклонник.

«Вау», «Ты прекрасна», — пишут другие, причем на разных языках.

Действительно, благодаря своим волосам Алёне удалось завоевать сердца людей по всему миру и набрать более 50 тысяч подписчиков в Instagram.

При этом девушка утверждает, что её волосы абсолютно натуральны — и по цвету, и по длине. Алёна много времени тратит на уход за ними, но признаётся, что здесь важно не переусердствовать. Например, она нечасто моет волосы, предпочитая споласкивать их каждые три недели, — этого при такой длине хватает.

Напомним, раскошной шевелюрой в молодости мог похвалиться даже репер Алексей Потапенко.

203

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter