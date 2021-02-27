Считал себя готовым ко всему: Притула рассказал, как его публично пристыдила школьница

Шоумен Сергей Притула, показавший, как развлекает фокусами маленькую дочь Соломию, рассказал, как его пристыдил другой ребенок. По его словам, это произошло на мотивационной встрече с детьми в математическом летнем лагере.

И хотя большинство подростков интересовались у Притулы о ТВ и Лесе Никитюк, нашлась и девочка, которая поинтересовалась у него, сортирует ли он мусор.

«Меня в жизни вообще трудно застать врасплох, но я немного смутился, потому что тогда не сортировал. И честно ответил, что нет. Когда вернулся домой, то переговорил с женой. С тех пор мы же начали сортировать мусор», — рассказал шоумен, которого цитирует Новый канал.

Напомним, ранее Притула высмеял «выигравшего 6 раз в лотерею» депутата.

17

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter