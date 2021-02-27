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Шоу-бизнес

Считал себя готовым ко всему: Притула рассказал, как его публично пристыдила школьница

20:29 27 февраля 2021
На мотивационной встрече

Шоумен Сергей Притула, показавший, как развлекает фокусами маленькую дочь Соломию, рассказал, как его пристыдил другой ребенок. По его словам, это произошло на мотивационной встрече с детьми в математическом летнем лагере.

И хотя большинство подростков интересовались у Притулы о ТВ и Лесе Никитюк, нашлась и девочка, которая поинтересовалась у него, сортирует ли он мусор.

«Меня в жизни вообще трудно застать врасплох, но я немного смутился, потому что тогда не сортировал. И честно ответил, что нет. Когда вернулся домой, то переговорил с женой. С тех пор мы же начали сортировать мусор», — рассказал шоумен, которого цитирует Новый канал.

Напомним, ранее Притула высмеял «выигравшего 6 раз в лотерею» депутата.

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