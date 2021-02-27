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Шоу-бизнес

Счастливая женщина: Алла Пугачева с младенцем на руках умилила поклонников

20:41 27 февраля 2021
Алла Пугачева

Побывав в гостях у семьи больного раком модельера Валентина Юдашкина Алла Пугачева не только с удовольствием пообщалась со своим давним другом, но и понянчила его младшего внука Аркашу. Трогательное видео появилось в Instagram дочери Примадонны Лизы Галкиной.

На видео артистка укачивает малыша — и оба определенно получают от процесса массу удовольствия.

Подписчиков Лизы видео растрогало.

«Счастливая женщина!», «Женщина и ребенок на руках, что может быть прекрасней», «Алла Борисовна, это кто у Вас на руках? Ему явно нравится!», «Восхитительные», «Сладкая парочка!» — пишут они в комментариях.

Как известно, Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин близко дружат с семьей Юдашкиных, дизайнером Валентином и его женой Мариной. Супруги женаты уже больше 30 лет и считаются одной из самых крепких известных семей.

Напомним, ранее супруга известного российского модельера Валентина Юдашкина показала их совместное фото, которое серьезно обеспокоило фолловеров. Так, они констатировали, что 57-летний мастер сильно похудел на фоне онкологического заболевания (рак пищевода), которое у него диагностировали еще в 2016 году.

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