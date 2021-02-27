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Шоу-бизнес

Екатерина Бужинская в «образе Барби» рассказала, как незамужним девушкам обратить на себя внимание потенциального жениха

21:15 27 февраля 2021
Екатерина Бужинская

Испытавшая на себе все тяготы семейной жизни с нелюбимым мужем певица Екатерина Бужинская наслаждается своим нынешним счастьем, и охотно раздает советы молодым девушкам, как нужно любить.

На днях в своем Instagram предстала в «образе Барби» — коротком пальто с мехом розового цвета. При этом талию певицы подчеркивал пояс, а красоту ног — ботфорты «женской раскраски».

Фото певица сопроводила «одой розовому цвету», опровергнув стереотип о том, что этот цвет ассоциируется с детским возрастом и незрелостью, и призвав взрослых, состоявшихся людей не избегать этих красок в гардеробе.

«В Древнем Риме розовые и персиковые оттенки связывали с богиней любви и красоты Венерой. Их ценили и представители Восточных стран, используя в медитациях для расслабления, улучшения концентрации», — акцентировала внимание певица.

Кроме того, она дала несколько ценных советов, как незамужним девушкам создать женственный и соблазнительный образ, который ненавязчиво подтолкнет мужчину к тому, чтобы он заботился о своей избраннице и лелеял ее.

Тут, по ее мнению, понадобятся полудрагоценные кварц, морганит и рубеллит.

«Девушек он наделяет аурой женственности, нежности», — указала стильная знаменитость.

Напомним, «ФАКТЫ» писали о серьгах с кварцем, которые от мужа принца Уильяма получила Кейт Миддлтон.

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