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Шоу-бизнес

«Самый теплый семейный праздник»: Катя Осадчая показала свою маму в ее день рождения

22:31 27 февраля 2021
Катя Осадчая

У отпраздновавшей недавно день рождения сына телеведущей Кати Осадчая в феврале, как оказалось, имеется еще один повод для радости и веселья: 27 февраля отмечает свой день рождения ее мама Анна Осадчая.

На странице в Instagram ведущая «Світського життя» показала, как семья встречает новый год жизни ее матери. Екатерина запостила совместное фото с именинницей.

«Наш самый теплый семейный праздник — день рождения мамы! Мама, с днем рождения! Цвети, а мы просто всегда будем рядом», — написала супруга Юрия Горбунова.

Как видно из снимков, отпраздновать день рождения было решено дома, в кругу семьи.

Для этого был сервировала праздничный стол, с именными салфетками для каждого из гостей.

Фолловеры с радостью присоединились к поздравлениям имениннице, отметив их внешнее сходство.

Напомним, ранее свою помолодевшую маму показала Наташа Королева.

Фото Instagram Кати Осадчей

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