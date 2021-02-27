«Самый теплый семейный праздник»: Катя Осадчая показала свою маму в ее день рождения
У отпраздновавшей недавно день рождения сына телеведущей Кати Осадчая в феврале, как оказалось, имеется еще один повод для радости и веселья: 27 февраля отмечает свой день рождения ее мама Анна Осадчая.
На странице в Instagram ведущая «Світського життя» показала, как семья встречает новый год жизни ее матери. Екатерина запостила совместное фото с именинницей.
«Наш самый теплый семейный праздник — день рождения мамы! Мама, с днем рождения! Цвети, а мы просто всегда будем рядом», — написала супруга Юрия Горбунова.
Как видно из снимков, отпраздновать день рождения было решено дома, в кругу семьи.
Для этого был сервировала праздничный стол, с именными салфетками для каждого из гостей.
Фолловеры с радостью присоединились к поздравлениям имениннице, отметив их внешнее сходство.
Напомним, ранее свою помолодевшую маму показала Наташа Королева.
Фото Instagram Кати Осадчей451
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