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Шоу-бизнес

Григорий Решетник и Яна Глущенко стали парой

22:58 27 февраля 2021
Григорий Решетник и Яна Глущенко стали парой

Телеведущий Григорий Решетник и актриса «Дизель Студио» Яна Глущенко стали семейной парой — конечно, только на сцене, в одном из вечерних шоу на СТБ. Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице «Дизель Студио».

Отмечается, что создатели проекта решили удивить нового коллегу и пригласили Гришу сыграть в пародии. Но он просто опешил, когда, приехав на площадку, узнал, что играть ему придется… самого себя! Однако, такая «авантюра» Решетнику пришлась по душе.

Оказалось, что исполнительница роли супруги телеведущего Кристины с ней не знакома и готовилась к роли по Instagram девушки и нескольким интервью.

Тем не менее Григория поразило то, «попаданию в характер» и тому, как Яна «ухватила» манеру поведения и речи его супруги.

«Яночка просто неподражаемая и мега талантливая. Она меня поддержала. Мы долго репетировали, готовились. И мне даже в какой-то момент показалось, что действительно в кадре со мной Кристина. Благодаря актерской игре Яны, я ощущал себя на съемочной площадке как дома», — пошутил ведущий.

Напомним, Кристина и Григорий Решетники воспитывают троих сыновей.

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