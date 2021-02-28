Мог накупить квартир на Крещатике и больше не петь: Олег Винник сожалеет, что не «думал мозгами» в начале карьеры

Певец Олег Винник признает, что совершил ошибку на заре своей карьеры. Если бы кто-то подсказал молодому исполнителю вложить доходы в недвижимость, сейчас бы Винник был уважаемым рантье, а концерты бы давал для удовольствия. Об этом певец рассказал в интервью «Гордон».

Слава и известность к Виннику пришли, когда в Германии он исполнял роли в популярных мюзиклах. График выступлений был очень насыщенным, но и доходы были такими, что Винник мог оптом скупать квартиры в центре Киева.

«Каждый божий день, восемь шоу в неделю. Суббота и воскресенье — по два. В понедельник выходной… Когда я попал в „Нотр-Дам-де-Пари“, я играл там две роли: во втором составе был Фебом и Клопеном… Это было начало 2000-х, я получал зарплату (за месяц — Авт.) как полквартиры на Крещатике», — вспоминает Винник.

«Если бы тогда я думал мозгами, то можно было накупить квартир здесь. И сейчас мы бы не думали, когда и где будем петь», — признает исполнитель.

Напомним, в свои 47 лет Олег Винник осознал, что с возрастом интерес к амурным делам не падает — напротив, секс приносит еще больший кайф, чем в молодости.

Фото olegg. vynnyk/Instagram

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