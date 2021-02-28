Истинная леди: Лиза Галкина в «кукольном» платье восхитила стилиста Аллы Пугачевой

Дочка Аллы Пугачевой, семилетняя Лиза, из девочки-сорванца постепенно превращается в маленькую леди. Уже сейчас Лиза демонстрирует, что любит и умеет носить изысканные бальные платья. Максим Галкин недавно показал в Instagram, как стильно оделись дети, собираясь на костюмированный бал.

Девочка облачилась в нежно-розовое платье с меховым болеро в тон и контрастным топом. Блестящий серебристый поясок и пышная многослойная юбка-клеш навевали ассоциации с кукольным нарядом, сообщает издание beautyexpert. Пришедшие в комментарии подписчики не удержались от комплиментов малышке и стилисту, поработавшему над воздушным и сладким образом.

Отметился в комментариях и Игорь Гуляев, стилист Аллы Пугачевой и ее хороший друг. Наряд Лизы удостоился лайка от модного дизайнера. Гуляев восхитился, что дети Примадонны «растут не по дням, а по часам», и уже активно ищут свой собственный стиль в одежде.

Как известно, Пугачева не только сама носит наряды от Игоря Гуляева. Дизайнер часто дарит детские вещи двойняшкам и помогает комбинировать вещи Максиму Галкину. Для Примадонны сезонные коллекции шьются Гуляевым эксклюзивно. Также Аллу Борисовну можно встретить в бутиках Гуляева, где она, очевидно, черпает идеи для новых нарядов.

Напомним, недавно Пугачева заставила говорить о себе, когда опубликовала фото с младенцем на руках. Семья Валентина Юдашкина позволила Примадонне понянчить малыша.

Фото garri_galkin/Instagram, maxgalkinru/Instagram

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