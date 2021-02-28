«Он был большим шутником»: Потап рассказал, как помогал Насте Каменских пережить потерю отца

Украинский репер и продюсер Алексей Потапенко рассказал, как семья справляется с горем после ухода из жизни Алексея Иосифовича Жмура, отца Насти Каменских. В эфире программы «Світське життя» Потап упомянул, что взял на себя задачу морально поддерживать тещу и жену. По словам музыканта, в этом очень помогла практика вспоминания душевных историй, связанных с Алексеем Иосифовичем.

«Ну что мы можем сделать? Только вспоминать отца веселым, каким он был. Он был очень большой шутник, и это мне очень нравилось. Он очень любил петь, и мы с Настей и мамой наливали по бокалу вина и пели любимые песни отца», — рассказал Потап.

Напомним, Алексей Жмур, бывший концертный директор хора им. Григория Веревки, умер 25 января 2021 года. Алексею Иосифовичу не суждено было увидеть премьеру нового клипа дочери. Поэтому клип «Почуття» Настя Каменских выпустила еще и в память об отце. Потап надеется, что песню полюбят и будут исполнять на больших семейных праздниках.

Настя Каменских после смерти отца много времени уделяет маме Лидии и публикует с ней добрые семейные фото.

Фото realpotap/Instagram

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