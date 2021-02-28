«Классный подарок»: Оля Полякова рассказала, что муж вручил ей на день рождения

Украинская певица Оля Полякова похвасталась особым подарком на день рождения. Свой персональный праздник певица отметила на Мальдивах, затем торжества продолжились в Киеве. Среди множества презентов особое место занимает дар от мужа Вадима. Об этом певица рассказала в программе «Світське життя».

Теперь в собственности у Оли есть дача под Киевом. Дом был построен давно, и раньше принадлежал мужу Поляковой, но, учитывая, как много сил Оля вложила в ремонт, супруг решил поощрить ее старания.

«Говорит: „Все, дарю тебе“. Мой муж всегда делает так, чтобы я не дергалась, не нервничала. Чтобы я была спокойна, что это мое, что я вкладываю денежки в свое. Поэтому он мне сделал такой классный подарок», — поделилась Полякова.

Полякова замужем 20 лет, у нее двое дочерей — 16-летняя Мария и 9-летняя Алиса. Тем не менее Ольга признается, что в ее семейной жизни случались порой мысли и о разводе, и о возможном разделе имущества. «Жизнь долгая, никто будущего не знает, а женщина с детьми должна быть защищена», — уверена Полякова.

Киевская квартира, где живет Полякова, также принадлежит ей. «Мужу принадлежит самое ценное — я», — добавила певица.

Напомним, в последнем выпуске шоу «Маска», где Полякова выступает в роли детектива, певица рассказала о своих любимчиках-артистах и об отношении к возрасту.



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