Ребенок на УЗИ показал язык: Василиса Фролова впервые рассказала, как проходит ее беременность, и кто отец будущего малыша

Известная украинская телеведущая Василиса Фролова, которая вскоре родит первенца, впервые рассказала, как проходит ее беременность. Деталями этого процесса 43-летняя знаменитость поделилась в программе «Світське життя».

Так, в ответ на вопрос, не уедет ли она прямо из студии в роддом, Василиса ответила отрицательно, добавив, что была на УЗИ, и врачи заверили, что это может произойти, но, скорее всего, через несколько дней, в течение недели.

Кроме того, Василиса Фролова «рассекретила» отца малыша, заявив, что папа — известный человек в телевизионном мире.

«Это действительно прочные отношения, которые начались с беременности. Он — известный телевизионный продюсер», — поделилась будущая мама.

В ответ на предположение, что это отношения по расчету, Фролова ответила, что вообще не знает, вернется ли к работе на телевидении после рождения сына.

Кроме того, Василиса рассказала, что беременность была незапланированная, и она не прибегала к ЭКО. По словам знаменитости, ей очень нравится интересное положение.

«Странная ситуация, что все вокруг говорят о моем возрасте и намекают, что поздно. Ты не представляешь, насколько чувствую себя сказочно. Я по улице гуляю с собакой и улыбаюсь, мне все люди улыбаются в ответ. Я всегда хочу делиться своим счастьем и меня распирает гормон окситоцин. Почему вы мне раньше не говорили, что это так круто?», — рассказала ведущая.

Как писали «ФАКТЫ», недавно Василиса Фролова рассекретила свой вес на 9-м месяце беременности, а также пол будущего ребенка.

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